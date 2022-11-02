Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:40

Почему «Локо» нужно позвать Личку, а не Галактионова. Мнение агента Новикова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Новости

Агент Сергей Новиков считает главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку идеальным вариантом для «Локомотива».

— «Локомотив» пока официально не назначил нового тренера.

— Думаю, для «Локо» Личка — идеальный вариант! Он говорит на четырех языках. Сам может донести до легионера свою мысль, в то же время общается с русскими ребятами. Человек всем доказал, что он способен давать результат не только в Белоруссии, но и в РПЛ. «Оренбург» играет в классный футбол, который обожают болельщики. Вот это сейчас и нужно «Локомотиву», чьи поклонники приуныли.

— А хватит ли ему авторитета для работы в «Локомотиве»?

— Для него нет авторитетов! Это первое. Во-вторых, он умеет создать химию в коллективе, умеет влезть в душу игроку, понять его, разобраться в человеке. Именно этого «Локо» и не хватало. Не было ауры, единения, чувства команды. Полная неразбериха в клубе, бардак, который творился в «Локо» после прихода специалистов «высокого класса»... Это же все сказывалось на настроении ребят. Им нужен простой, свой тренер. Личка и для иностранцев подойдет, и для россиян. Он уже шишек себе понабивал, авторитета ему хватит. Федотов же тоже пришел в ЦСКА, и никаких проблем с коллективом у него не возникло.

— Федотов несколько лет работает в РПЛ, а Личка только полсезона.

— Это не смущает. Сейчас уровень РПЛ просел. Можно быстро влиться в новую команду, начать выстраивать свою игру. В любом случае надо дать шанс человеку, который демонстрирует поистине яркий футбол. Зачем искать кого-то за рубежом? На мой взгляд, «Оренбург» смотрится интереснее, чем, например, тот же «Нижний Новгород», который возглавляет Михаил Галактионов.

— Которого сватают в «Локомотив».

— Считаю, знаний, опыта и регалий у Лички больше, чем у Галактионова. И приглашать Михаила только потому, что он россиянин, перспективный, — это одна история. Или все-таки рискнуть и дать шанс специалисту, который совместно с руководством клуба способен создать очень интересный проект, привлекающий к себе внимание зрителей, специалистов? «Локомотиву» пора возвращаться на былые позиции. Очень важно, чтобы все были заточены на результат. В «Оренбурге» сейчас так. И президент клуба, и спортивный директор думают только о команде. Личка уже два года живет в отеле рядом со стадионом. Это же тоже о чем-то говорит.

Главный тренер &laquo;Оренбурга&raquo; Марцел Личка. «Личка — идеальный вариант для «Локомотива»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Михаил Галактионов
Сергей Новиков
2
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом. Как буквально за несколько лет изменилась фигуристка Трусова
Полезен ли кофе перед тренировкой. Мнение фитнес-тренера
Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске
РФ представит послу доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь
Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Губерниев: «Черт-те что происходит с «Локомотивом». Плутник довел команду до чудовищного состояния»
Черчесов о Семине: «Считаю, что «Локомотиву» нужно возвращать Юрия Палыча»
Агент Евсеева: «Ни с кем из руководства «Локомотива» я не общался. Не было ни звонка, ничего»
Орлов: «Семин должен отвечать в «Локомотиве» за трансферы»
Галактионов, вероятнее всего, доработает в «Нижнем Новгороде» до зимней паузы
Газзаев — о кризисе «Локомотива»: «Это наследие иностранного легиона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Белоус жестко отреагировал на слова Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола

Гаврилов не понял, почему Божович назвал себя легендой российского футбола