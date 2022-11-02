Агент Новиков: «Гончаренко мог бы работать в Польше, Венгрии»

Сегодня, 15:00
Агент Сергей Новиков удивлен, что Виктор Гончаренко работает сейчас в «Урале», а не в более статусном клубе.
— Поговорим о Гончаренко. Ожидали, что он так «выстрелит» в «Урале» после неудачного начала?
— Конечно, ожидал! В свое время лично я рекомендовал его в «Уфу» Шамилю Газизову. И дальше мы увидели, что из себя представляет этот тренер. Профессионал, максималист. Считаю, что он входит в пятерку сильнейших тренеров в РПЛ. Для меня сюрприз, что он работает в «Урале», а не в более статусном клубе.
— Кто прав, кто виноват в его конфликте с Галицким?
— Всех нюансов не знаю. В «Краснодаре» своя кухня. Непростой клуб. Есть собственник, который, конечно, имеет право на свое личное мнение по всем вопросам. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.
— Мы еще увидим его в топовом российском клубе?
— Не сомневаюсь в этом. Скажу больше. Если бы не политическая ситуация, он бы точно работал в крепком европейском клубе. В Польше, Венгрии, например. Как Гончаренко за короткий срок преобразил «Урал»! Да, были точечные приобретения, но костяк-то остался прежним. Значит, все дело в требованиях Виктора Михайловича, в его философии. И ведь этот «Урал» интересно смотреть — не засыпаешь под него!
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