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Сегодня, 13:18

Агент Кордовы: «Возвращение в Россию? Давайте не будем об этом»

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Андрейна Лопес, агент экс-форварда «Сочи» Серхио Кордовы, ответил на вопрос о возможном возвращении венесуэльца в Россию этим летом.

«Может ли вернуться Кордова в Россию? Давайте не будем об этом», — приводит слова Лопеса «РБ Спорт».

26-летний футболист перешел в «Сочи» в феврале нынешнего года из «Аланьяспора» до окончания сезона-2023/24. В 11 матчах за «барсов» во всех турнирах Кордова отметился одной результативной передачей.

В следующем сезоне команда Роберто Морено будет выступать в первой лиге.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Серхио Кордова
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