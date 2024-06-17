Агент Кордовы: «Возвращение в Россию? Давайте не будем об этом»

Андрейна Лопес, агент экс-форварда «Сочи» Серхио Кордовы, ответил на вопрос о возможном возвращении венесуэльца в Россию этим летом.

«Может ли вернуться Кордова в Россию? Давайте не будем об этом», — приводит слова Лопеса «РБ Спорт».

26-летний футболист перешел в «Сочи» в феврале нынешнего года из «Аланьяспора» до окончания сезона-2023/24. В 11 матчах за «барсов» во всех турнирах Кордова отметился одной результативной передачей.

В следующем сезоне команда Роберто Морено будет выступать в первой лиге.