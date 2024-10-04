Агент Монтеса: «Сесар счастлив в Москве»

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, поделился мнением об адаптации своего клиента в России.

27-летний мексиканец перешел в стан железнодорожников летом 2024 года из испанской «Альмерии».

«Адаптация Сесара в России проходит хорошо, ему нравится Москва. Он счастлив тут. Тренерский штаб, игроки помогают ему адаптироваться, никаких проблем», — цитирует агента «РБ Спорт».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Монтеса в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне капитан сборной Мексики провел 2 матча в чемпионате России и 2 — в FONBET Кубке России. На его счету 1 забитый мяч.