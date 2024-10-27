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Сегодня, 16:41

Агент Николсона назвал форварда львом: «Станкович вернул его к жизни»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» отреагировал на гол форварда в матче 13-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

«Лев. В моменте с голом повезло, но в жизни ничего не происходит случайно. Старый добрый Шамар вернется в 2025 году. Оставшиеся матчи этого года он использует, чтобы прийти к идеальной физической форме, а также быть готовым в ментальном плане. Станкович вернул его к жизни. А Шамар, в свою очередь, выкладывается на 100 процентов, когда тренер полностью доверяет ему», — сказал Портега «СЭ».

Автором первого гола в этой встрече стал Тео Бонгонда. В добавленное время преимущество красно-белых увеличил Николсон.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) сохраняет 12-ю позицию.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон

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