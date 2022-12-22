Агент о будущем Николсона в «Спартаке»: «Он обещал выиграть Кубок и чемпионат. Кубок уже есть...»

Сегодня, 09:25
Ненад Потрега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал «СЭ» будущее игрока.
«Его будущее — «Спартак». Он обещал выиграть Кубок и чемпионат, когда подписывал контракт. Кубок уже есть, сейчас идет борьба за чемпионство», — сказал Портега «СЭ».
Ранее появлялась информация об интересе к 25-летнему ямайскому футболисту со стороны турецкого «Галатасарая».
Николсон выступает за «Спартак» с января нынешнего года. В сезоне-2022/23 нападающий забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах за красно-белых.
Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.