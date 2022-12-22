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Сегодня, 09:25

Агент о будущем Николсона в «Спартаке»: «Он обещал выиграть Кубок и чемпионат. Кубок уже есть...»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ненад Потрега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал «СЭ» будущее игрока.

«Его будущее — «Спартак». Он обещал выиграть Кубок и чемпионат, когда подписывал контракт. Кубок уже есть, сейчас идет борьба за чемпионство», — сказал Портега «СЭ».

Ранее появлялась информация об интересе к 25-летнему ямайскому футболисту со стороны турецкого «Галатасарая».

Николсон выступает за «Спартак» с января нынешнего года. В сезоне-2022/23 нападающий забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах за красно-белых.
Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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