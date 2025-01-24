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Сегодня, 18:12

Агент Николсона — о слухах про уход игрока из «Спартака»: «Никак не реагирую на это. Привык к такому»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста. Ранее издание Metaratings сообщило, что «Спартак» активно ищет нападающего на замену Манфреду Угальде.

— В СМИ появилась информация, что «Спартак» ищет нового нападающего. Значит ли это, что Шамар Николсон может покинуть клуб?

— Мне ничего об этом неизвестно. Шамар — футболист «Спартака».

— Как вы реагируете на слухи о возможном уходе Николсона из «Спартака»?

— Я никак не реагирую на это. Обычные футбольные штучки, привык к этому, — сказал Портега «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний нападающий отметился 3 забитыми голами в 9 матчах.

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ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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