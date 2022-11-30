Агент Шильцова считает, что футболисту необходимо больше играть в РПЛ

Агент полузащитника «Спартака» Константина Шильцова Ринат Мавлетдинов прокомментировал игру своего клиента в первой части чемпионата. С начала сезона-2022/23 футболист выступает в аренде за «Нижний Новгород».

«Когда Костя уходил в аренду из «Спартака» в «Нижний Новгород», главное зачем он шел — это игровая практика. Для него очень важно играть, быть полезным команде. Учитывая, что это была первая половина сезона, какое-то время потребовалось для адаптации. Можно сказать, что у него было нормальное количество игровых минут. Но это, мягко говоря, не предел мечтаний. Безусловно, он должен играть больше», — цитирует Мавлетдинова Metaratings.ru.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Нижний Новгород» 13 матчей, забив один гол и сделав ассист.

Этой осенью хавбек дебютировал в составе молодежной сборной России и поучаствовал в трех встречах команды.