Агент Шкегро: «Крамарич действительно проведет следующий сезон в России»

Футбольный агент Матей Шкегро подтвердил информацию о том, что словенский форвард Мартин Крамарич в ближайшее время станет игроком клуба РПЛ.

«Крамарич действительно проведет следующий сезон в России, но я не имею права распространяться на эту тему. Давайте дождемся официального объявления о переходе», — приводит Metaratings.ru.

Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что словенский нападающий подпишет контракт с «Сочи».

С 2020 года Крамарич выступает за «Браво». В сезоне-2022/23 25-летний футболист провел 31 матч в составе словенского клуба, отметился 12 голами и 6 результативными передачами.