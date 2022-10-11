Агент Шкулетича сообщил, что нападающий готов играть за российский клуб, если его устроят условия и город

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Иван Аджич, агент сербского нападающего Петары Шкулетича, рассказал, что его клиент готов принять предложение от российского клуба.
«Думаю, Петар согласится принять предложение из России, но много зависит от города, в котором играет клуб, от условий контракта. На самом деле этим летом к нему был интерес из России, но это было не очень серьезно, эти варианты Петара не устроили. Однако он готов к переговорам», — приводит «РБ Спорт» слова Аджича.
32-летний футболист является бывшим игроком «Локомотива», за который он выступал с 2015 по 2017 год. Летом этого года Шкулетич покинул сербский «ТСЦ» и на данный момент остается без клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования