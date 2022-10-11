Агент Шкулетича сообщил, что нападающий готов играть за российский клуб, если его устроят условия и город

Иван Аджич, агент сербского нападающего Петары Шкулетича, рассказал, что его клиент готов принять предложение от российского клуба.

«Думаю, Петар согласится принять предложение из России, но много зависит от города, в котором играет клуб, от условий контракта. На самом деле этим летом к нему был интерес из России, но это было не очень серьезно, эти варианты Петара не устроили. Однако он готов к переговорам», — приводит «РБ Спорт» слова Аджича.

32-летний футболист является бывшим игроком «Локомотива», за который он выступал с 2015 по 2017 год. Летом этого года Шкулетич покинул сербский «ТСЦ» и на данный момент остается без клуба.