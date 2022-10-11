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Сегодня, 17:52

Агент Шкулетича сообщил, что нападающий готов играть за российский клуб, если его устроят условия и город

Алина Савинова

Иван Аджич, агент сербского нападающего Петары Шкулетича, рассказал, что его клиент готов принять предложение от российского клуба.

«Думаю, Петар согласится принять предложение из России, но много зависит от города, в котором играет клуб, от условий контракта. На самом деле этим летом к нему был интерес из России, но это было не очень серьезно, эти варианты Петара не устроили. Однако он готов к переговорам», — приводит «РБ Спорт» слова Аджича.

32-летний футболист является бывшим игроком «Локомотива», за который он выступал с 2015 по 2017 год. Летом этого года Шкулетич покинул сербский «ТСЦ» и на данный момент остается без клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shkuleticha-petar-gotov-vernut-sya-v-rossiyu-esli-ego-ustroyat-predlozhenie-i-gorod/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

24%

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ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Петар Шкулетич
Футбол
19
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