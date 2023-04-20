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Сегодня, 16:22

Агент Шлегеля заявил, что футболист заинтересован в переходе в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья заявил, что защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель ждет предложений из России.

«На данный момент ни одна из российских команд с нами не контактирует, но Родриго очень заинтересован в переходе в Россию. Так что мы ждем предложений», — приводит слова Арандильи «РБ Спорт».

Ранее также сообщалось, что к 25-летнему защитнику есть интерес со стороны «Спартака» и «Динамо».

В сезоне-2022 Шлегель провел за «Орландо» 37 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shlegelya-rodrigo-zainteresovan-v-perehode-v-rossiyu/
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