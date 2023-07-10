Агент Шлегеля заявил, что игрок все еще ждет предложений из России

Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья заявил, что контактов с российскими клубами по кандидатуре защитника «Орландо» Родриго Шлегеля нет.

«Контактов с российскими клубами нет, что довольно грустно, но Родриго все еще ждет предложений из России», — приводит слова Арандильи «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно сообщалось, что в услугах Шлегеля заинтересованы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

26-летний защитник выступает за «Орландо» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.