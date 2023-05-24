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Сегодня, 20:31

Агент Шпинев прокомментировал ситуацию с контрактами Миранчука и Жемалетдинова

Алина Савинова
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Агент Вадим Шпинев рассказал о процессе продления контрактов игроков «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«У нас была договоренность, что как закончится чемпионат, мы сядем и обсудим по каждому индивидуально. Прерогатива клуба, чтобы отдельно выделили капитана Баринова, и это правильно. Я поздравлю Диму с заключением трудового договора, он достоин этого, мы все рады за него», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел 32 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. На счету 26-летнего Жемалетдинова девять матчей в РПЛ, в которых он отметился 2 голевыми передачами.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shpinyov-vyskazalsya-o-situacii-s-kontraktami-miranchuka-i-zhemaletdinova-253635/
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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