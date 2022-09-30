Агент Шпинев рассказал о ходе восстановления от травмы Жемалетдинова

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал, что восстановление игрока проходит по плану.

«Всё по плану проходит, он в расположение команды тренируется, восстанавливается. Проводит необходимые реабилитационные процедуры, всё в порядке. Тренируется по индивидуальному режиму. В целом, я надеюсь, что он нормально себя чувствует», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Ранее директор «Локомотива» по медицине Хорхе Иван Мартинес Рентерия рассказывал «СЭ» о ходе лечения Жемалетдинова и предстоящем обследовании игрока.