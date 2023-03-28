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Сегодня, 13:43

Агент Шпинев о Баринове и Миранчуке: «Локомотив» выразил желание сохранить своих ребят»

Артем Бухаев
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Вадим Шпинев рассказал «СЭ» о ходе переговоров с «Локомотивом» по продлению контрактов с капитаном Дмитрием Бариновым и полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ», что была проведена встреча с представителями игроков по возможному продлению контрактов.

«Спортивный блок в лице Дмитрия Ульянова выразил мнение совета директоров «Локомотива» о продлении сотрудничества с футболистами, с обоймой основного состава и молодыми игроками, — сказал Шпинев «СЭ». — Была выражена позиция о желании сохранить своих ребят. Процесс пошел, но это большая и кропотливая работа. Рассматриваются взаимоприемлемые варианты — проговариваем так, чтобы было хорошо и клубу, и футболистам. Главное — это гибкость, никто не планирует никаких резких движений».

Шпинев отметил, что стороны стремятся к нахождению комфортного и приемлемого для всех варианта.

«Наша задача — выбрать приемлемый для всех вариант, чтобы клуб и игроки чувствовали себя комфортно. Мы понимаем и осознаем интересы всех сторон. Но первоочередная задача для всех — провести весеннюю часть чемпионата по максимуму. Сейчас никто никуда не торопится, спокойная рабочая обстановка», — добавил Шпинев.

Баринов, Миранчук и Жемалетдинов — воспитанники «Локомотива». Контракты всех троих футболистов с клубом действуют до конца июня 2024 года.

Антон Миранчук
Дмитрий Баринов
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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