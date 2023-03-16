0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:28

Агент Шпинев: «Локомотив» превращается в «Крылья Чертаново»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Вадим Шпинев поделился мнением о текущем положении дел в «Локомотиве».

«У «Локомотива», наконец-то, появился главный тренер и полноценный тренерский штаб. Галактионов четко понимает, что нужно делать и пытается передать футболистам свое видение. Для этого ему нужно время. А вот по работе высшего руководства клуба у меня есть вопросы. В агентском мире бурно обсуждаются возможные трансферы «Локомотива». В контексте перехода в «Локо» появляются фамилии ведущих российских футболистов: Ежова, Цыпченко, Ломаева, Солдатенкова, Коваленко, Горшкова и Соколова. Некоторые из этих игроков должны были поехать на зимние сборы «Локомотива», но, в конечном итоге, их отцепили. При этом предложений по новым контрактам Баринова, Худякова, Жемалетдинова и Миранчука не поступало. Сейчас мы видим, что «Локомотив», по факту, превращается в клуб «Крылья Чертаново», — приводит Sport24 слова Шпинева.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 19 туров. В ноябре 2022 года команду возглавил Михаил Галактионов, который ранее работал в «Пари НН».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-16-agent-predlozheniy-po-kontraktam-barinova-zhemaletdinova-i-miranchuka-net-loko-prevrashchayetsya-krylya-chertanovo
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Писарский — о будущем в «Крыльях»: «Может, уеду. Может, останусь. Непонятно»
Арбитр Жабченко временно отстранен от назначений на игры РПЛ из-за ошибки в матче «Спартак» — «Урал»
РФС признал ошибкой решение Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»
Судья Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ
Садыгов о конфликте Тихого и Гулиева с Гогниевым: «Они никак не могли пересекаться»
Президент «Урала» ответил на вопрос о том, сыграет ли Шатов в этом сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арбитр Жабченко временно отстранен от назначений на игры РПЛ из-за ошибки в матче «Спартак» — «Урал»

Писарский — о будущем в «Крыльях»: «Может, уеду. Может, останусь. Непонятно»