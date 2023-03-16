Агент Шпинев: «Локомотив» превращается в «Крылья Чертаново»

Агент Вадим Шпинев поделился мнением о текущем положении дел в «Локомотиве».

«У «Локомотива», наконец-то, появился главный тренер и полноценный тренерский штаб. Галактионов четко понимает, что нужно делать и пытается передать футболистам свое видение. Для этого ему нужно время. А вот по работе высшего руководства клуба у меня есть вопросы. В агентском мире бурно обсуждаются возможные трансферы «Локомотива». В контексте перехода в «Локо» появляются фамилии ведущих российских футболистов: Ежова, Цыпченко, Ломаева, Солдатенкова, Коваленко, Горшкова и Соколова. Некоторые из этих игроков должны были поехать на зимние сборы «Локомотива», но, в конечном итоге, их отцепили. При этом предложений по новым контрактам Баринова, Худякова, Жемалетдинова и Миранчука не поступало. Сейчас мы видим, что «Локомотив», по факту, превращается в клуб «Крылья Чертаново», — приводит Sport24 слова Шпинева.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 19 туров. В ноябре 2022 года команду возглавил Михаил Галактионов, который ранее работал в «Пари НН».