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Сегодня, 16:13

Агент Бейла: «К Гленну есть интерес, но он счастлив в «Крыльях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Штайнар Дитц заявил, что к защитнику «Крыльев Советов» Гленну Бейлу есть интерес.

«К Гленну есть интерес от определенных команд, но он счастлив там, где находится сейчас. Так что никаких конкретных вариантов нет. Он останется в «Крыльях» до конца сезона? В футболе ты этого никогда не знаешь. Но по состоянию на сегодня он остается», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему защитнику со стороны ЦСКА и зарубежных клубов. В нынешнем сезоне Бейл провел за «Крылья Советов» 21 матч, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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