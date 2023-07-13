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Сегодня, 13:58

Агент Шукурова заявил, что игрок находится в шорт-листах клубов РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Владимир Осипов рассказал об интересе из России к полузащитнику Алимардону Шукурову.

«Сейчас он в Лихтенштейне, все мысли с «Неманом». «Неману» он нужен еще больше, чем тогда, когда его хотели купить «Химки». Думаю, до конца сезона он останется в команде. При этом из России интерес есть, он не считается легионером. Общаюсь с людьми, Алимардон в шорт-листах некоторых клубов РПЛ», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно 23-летний киргизский полузащитник Алимардон Шукуров проходил просмотр в «Химках», однако в итоге переход так и не состоялся.

В сезоне-2022/23 Шукуров провел 13 матчей в составе «Немана», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shukurova-alimardon-v-short-listah-klubov-rpl/
Футбол
РПЛ
Владимир Осипов
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