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Сегодня, 17:10

Агент Шунина: «Ведем переговоры с «Динамо», есть предложения и от других клубов РПЛ»

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Дарья Арсланова, представляющая интересы голкипера «Динамо» Антона Шунина, рассказала, что футболист начал переговоры с бело-голубыми о новом контракте на прошлой неделе. При этом, вопрос, останется ли вратарь в клубе и в каком статусе, еще открыт.

«На данный момент речь идет о позиции в менеджменте. Помимо этого, у него есть предложения продолжить футбольную карьеру от нескольких клубов РПЛ, он готов их рассматривать. Шунин начал подготовку к сезону еще в отпуске и сейчас ежедневно тренируется в индивидуальном режиме. Он профессионал, вопросов по самоотдаче на тренировках и на поле к нему не было никогда», — приводит слова Арслановой «Чемпионат».

37-летний Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. В сезоне-2023/24 он провел 15 матчей в РПЛ и 5 в Кубке России. В трех встречах он отыграл на ноль. Контракт футболиста с бело-голубыми истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Антон Шунин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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