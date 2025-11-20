Агент Силаса рассказал об интересе «Краснодара» к футболисту

Сегодня, 12:15
Агент полузащитника «Штутгарта» Силаса Катомпа Мвумпы Мехмет Эсер ответил на вопрос «СЭ» об интересе российских клубов к футболисту.
«В прошлом году Силасом интересовался «Краснодар», — сказал Эсер «СЭ».
19 ноября сообщалось, что «Спартак» хочет подписать 27-летнего футболиста.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне вингер не провел ни одного матча за «Штутгарт».
Max Stch
Силаса Катомпа Мвумпы Мехмет Эсер ... как будто вся семья перечислена
20.11.2025
Келофин
Так он не в курсе,что это значит для русскоязычных.Помню,в конце 80х на трансляции велогонки наш комментатор-бедолага никак не мог придумать аналога фамилии французского велосипедиста,которая по-русски читалась исключительно как Гавно.
20.11.2025
Arseny Avkhodeev
силос для быков и коров это очень полезно))
20.11.2025
Спартак 98
Нихрена себе чувака назвали , и что здесь имя и фамилия ?
20.11.2025