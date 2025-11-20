Агент Силаса рассказал об интересе «Краснодара» к футболисту

Агент полузащитника «Штутгарта» Силаса Катомпа Мвумпы Мехмет Эсер ответил на вопрос «СЭ» об интересе российских клубов к футболисту. «В прошлом году Силасом интересовался «Краснодар», — сказал Эсер «СЭ». 19 ноября сообщалось, что «Спартак» хочет подписать 27-летнего футболиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне вингер не провел ни одного матча за «Штутгарт».

Max Stch Силаса Катомпа Мвумпы Мехмет Эсер ... как будто вся семья перечислена 20.11.2025

Келофин Так он не в курсе,что это значит для русскоязычных.Помню,в конце 80х на трансляции велогонки наш комментатор-бедолага никак не мог придумать аналога фамилии французского велосипедиста,которая по-русски читалась исключительно как Гавно. 20.11.2025

Arseny Avkhodeev силос для быков и коров это очень полезно)) 20.11.2025