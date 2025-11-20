Агент Силаса заявил о готовности футболиста к переезду в Россию

Агент полузащитника «Штутгарта» Силаса Катомпа Мвумпы Мехмет Эсер ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Спартака» к футболисту.

«Впервые слышу об интересе «Спартака» к Силасу. Но он бы мог поехать играть в Россию. Тем более в январе он сможет вести переговоры с любыми клубами», — сказал Эсер «СЭ».

19 ноября сообщалось, что «Спартак» интересуется 27-летним футболистом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне вингер не провел ни одного матча за «Штутгарт».