Агент Силаса заявил о готовности футболиста к переезду в Россию

Сегодня, 11:55
Агент полузащитника «Штутгарта» Силаса Катомпа Мвумпы Мехмет Эсер ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Спартака» к футболисту.
«Впервые слышу об интересе «Спартака» к Силасу. Но он бы мог поехать играть в Россию. Тем более в январе он сможет вести переговоры с любыми клубами», — сказал Эсер «СЭ».
19 ноября сообщалось, что «Спартак» интересуется 27-летним футболистом.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне вингер не провел ни одного матча за «Штутгарт».
Степочкин
Точно готов? Не передумает получать зарплату в 1,5-3 млн евро? Уточните еще раз..
20.11.2025
ЗГ из БАНИ
У нас мало полузащей с недостатком игрового времени?Куда еще то?Что за чушь!
20.11.2025
Марко Петкович
Конечно он готов с радостью сесть на зарплату. Кто-то удивлён?
20.11.2025