Агент Сильянова опроверг слухи про интерес «Спартака» к игроку

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

«Я видел, что в прессе написали об интересе «Спартака» к Александру, но сейчас никто ни с кем не ведет переговоров. Клубы точно не контактировали по этому вопросу, на нас тоже никто не выходил», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Сильянов провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, записав на свой счет 1 результативную передачу. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.