Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:20

Агент Сильянова опроверг слухи про интерес «Спартака» к игроку

Telegram Дзен

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

«Я видел, что в прессе написали об интересе «Спартака» к Александру, но сейчас никто ни с кем не ведет переговоров. Клубы точно не контактировали по этому вопросу, на нас тоже никто не выходил», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Сильянов провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, записав на свой счет 1 результативную передачу. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
1
Александр Сильянов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Кордобе и Сперцяну нет замены, «быки» не справляются с психологией, а Галицкий пожалеет денег? Что происходит с «Краснодаром» и каковы его шансы на золото
Сегодня
Вчера
Неделя