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Сегодня, 19:33

Агент Сильянова рассказал, когда будет принято решение по будущему защитника в «Ростове»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном возвращении защитника «Ростова» Александра Сильянова в «Локомотив».

«Решение о продолжении карьеры будет приниматься футболистом по окончании чемпионата», — сказал Шпинев «СЭ».

Сильянов стал игроком «Локомотива» в августе 2019 года, а за «Ростов» он выступает на правах аренды с 2022 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 32 матча в составе южан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент «Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на 10-й строчке, имея в активе 32 очка.

Александр Сильянов
ФК Локомотив (Москва)
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