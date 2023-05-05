Агент Сильянова рассказал о будущем игрока после завершения аренды в «Ростове»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление железнодорожников о будущем игрока.

5 мая пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Сильянов вернется в расположение команды по окончании сезона.

«Футболист примет решение о продолжении своей карьеры по окончании сезона-2022/23, — сказал Шпинев «СЭ». — Может поступить прямой запрос на трансфер от любого клуба в «Локомотив». Клуб может рассмотреть его, обратиться к Александру. Может дать прямой отказ, может обсудить. Это рабочий процесс. Решение о продолжении карьеры футболист озвучит по окончании сезона. Может, «Ростов» сделает предложение о прямом трансфере, от которого «Локомотив» не захочет отказываться».

Шпинев также ответил на вопрос об интересе к Сильянову.

«Было общение с 15 клубами, но и не только по Александру. Это обычный и нормальный процесс, который происходит в профессии. Кто-то спрашивает, кто-то интересуется, но это обычный рабочий процесс, в который не стоит углубляться», — добавил Шпинев.

За «Ростов» 22-летний защитник выступает на правах аренды с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 32 матча в составе южан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.