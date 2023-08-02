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Сегодня, 10:30

Агент Сиприена объяснил, почему француз не перешел в ЦСКА в прошлом году

Микеле Антонов
Корреспондент
Вилан Сиприен.
Фото Global Look Press
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Стефан Курби, агент французского полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена рассказал «СЭ» о несостоявшемся переходе игрока в ЦСКА в прошлом году.

Игрок мог стать футболистом армейцев в летнее трансферное окно.

«Мы были в контакте с ЦСКА по поводу возможного трансфера Сиприена. Но переход не сложился, потому что Вилан хотел вернуться во Францию. А в ЦСКА не могли ждать», — сказал Курби «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru сообщало, что клубы договорились о трансфере француза, но семья игрока выступила против переезда в Россию.

Отмечалось, что ЦСКА готов был заплатить за Сиприена 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Сиприен выступал за «Сьон» на правах аренды из «Пармы». Хавбек забил 4 гола в 21 матче за швейцарскую команду.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Вилан Сиприен
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