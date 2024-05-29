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Сегодня, 15:14

Агент Слишковича: «Владимир ушел из «Спартака», потому что считает — так будет лучше для клуба»

Зарина Халимхонова
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Марьяна Кашчелан, агент боснийского специалиста Владимира Слишковича, в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение тренера покинуть «Спартак» по собственному желанию.

«Многие думают, что Слишкович ушел из «Спартака» из-за другого предложения. Нет. Владимир ушел, потому что лично считает, что это лучше для клуба и команды. Он спокойно оставит команду новому тренеру, чтобы тот спокойно работал. У Владимира весь этот сезон фокус был на «Спартаке», чтобы с командой выигрывать каждый матч», — сказала Кашчелан «СЭ».

14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

В середине мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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