Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:23

Агент Слишковича: «По ходу сезона были предложения по работе в России и за рубежом, но фокус был на «Спартаке»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Марьяна Кашчелан, агент боснийского тренера Владимира Слишковича, в комментарии для «СЭ» высказалась о будущем своего клиента.

В среду, 29 мая, «Спартак» объявил об уходе 41-летнего специалиста из команды.

«На данных момент других предложений нет. Он их даже не рассматривал. Даже сейчас он не ставит фокус на деньгах. Посмотрим, возможно, Владимир уйдет в отпуск. По ходу сезона к нему поступали предложения, но он них не хотел слушать. Предложения были из России и за рубежом. Но весь фокус был на «Спартаке». Все остальное его не интересовало. Верю, что все его поступки вознаградятся», — сказала Кашчелан «СЭ».

Владимир Слишкович. Слишкович ушел из «Спартака» сразу после заявления о желании продолжить работу. Что случилось?

14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

16 мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
1
0
Читайте также
Мамун рассказала о домогательствах тренера
Матчи Евро 2024 в России покажут «Матч ТВ» и Okko
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Слишкович ушел из «Спартака» сразу после заявления о желании продолжить работу. Что случилось?
Ташуев — об уходе Слишковича из «Спартака»: «Может, у него свои планы есть?»
Кечинов — об уходе Слишковича из «Спартака»: «Нормальное и амбициозное решение для него»
Ещенко — об уходе Слишковича из «Спартака»: «Начинает сольную карьеру»
Шавло: «Спартак» провалил сезон, со Станковичем должно быть лучше»
Рианчо — о будущем Абаскаля: «Бывшие тренеры «Спартака» добиваются успеха в Европе»
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Булыкин предложил Дзюбе звонить Слуцкому: «Я бы на его месте узнал бы, как дела в Китае»
Полузащитник Жемалетдинов покинул «Локомотив»
Детский тренер Дзюбы: «Он уже не сможет поиграть даже в Китае. Найдет себя в рекламе»
После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?
Мостового удивил уход Дзюбы из «Локомотива»: «Он может играть за любой российский клуб еще 3-4 года»
Представитель Дзюбы о будущем игрока: «Идет общение с несколькими клубами РПЛ, звонят и из-за границы. Но приоритет — Россия»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Канчельскис: «Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду — «Чемпионы первых трех туров»

Представитель Дзюбы о будущем игрока: «Идет общение с несколькими клубами РПЛ, звонят и из-за границы. Но приоритет — Россия»