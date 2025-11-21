Видео
Сегодня, 11:50

Агент Солари о возможном уходе из «Спартака»: «Клуб не информировал, что хочет избавиться от игрока в трансферное окно»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Спартака» Пабло Солари, в разговоре «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из московского клуба.

Ранее об этом сообщило издание RedGol.

«Клубы всегда хотят получить качественного игрока. Возможно, этой зимой несколько команд будут интересоваться Солари. Но у Пабло длительный контракт со «Спартаком». И важно, что московский клуб не информировал нас, что хочет избавиться от игрока в ближайшее трансферное окно», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари в этом сезоне провел за «Спартак» 21 матч, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

1

  • Николай Макеев

    Зачем Вы это "дерьмище" "вбрасываете" в информационное пространство.

    21.11.2025

    ФК Спартак (Москва)
    Пабло Солари
