Агент Солари: «Российские клубы были ближе всех к сделке, но другие двигаются быстрее»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Интерес «Ботафого» и «Галатасарая»? За Солари стоят несколько клубов. Российские клубы ближе всех к сделке? Были. Но есть и другие клубы, которые двигаются быстрее их», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.