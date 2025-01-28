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Сегодня, 18:58

Агент Солари подтвердил, что «Спартак» сделал новое предложение по игроку

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, прокомментировал «СЭ» информацию о новом предложении «Спартака» по 23-летнему аргентинцу.
Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что москвичи направили руководству «Ривер Плейт» официальное предложение о трансфере Солари. «Красно-белые» предложили за переход аргентинца 12 млн евро.

«Информация о новом предложении «Спартака» по Солари правда», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 млн евро.

2
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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