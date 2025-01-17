Агент Солари сообщил об отсутствии предложений от российских клубов

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— В последнее время вы говорите, что Солари был готов перейти в российский клуб. Означает ли это, что такой возможности уже нет?

— Солари еще ни с кем не подписал контракт. Мы ведем переговоры с несколькими клубами. Некоторые в последние часы продвигались быстрее российских команд. И только. Но не достигли цели. Пока еще мы ни с кем не договорились.

— Возможно ли, что игрок останется в «Ривер Плейт»?

— Все может быть.

— На прошлой неделе вы говорили, что было два предложения от неназванных команд. Поступали ли таковые в последнее время?

— Из России — нет.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.