Агент Солари заявил, что сделка со «Спартаком» не закрыта

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе игрока в «Спартак». Ранее издание ESPN сообщило, что сделка с московским клубом закрыта.

«Сделка еще не закрыта. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы ее закроем», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 миллионов евро.