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Сегодня, 10:25

Агент Солари: «Спартак» не присылал никаких предложений с декабря»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Насколько вероятен трансфер Солари в «Спартак», исходя из того, что, по данным СМИ, «Ривер Плейт» готов снизить цену, а сам футболист хочет перейти в европейский клуб?

— Это неправда. Мы ведем переговоры с одним клубом. И это не «Спартак». Я не знаю, будет ли закрыта сделка с ними и по какой цене. «Спартак» больше не присылал никаких предложений с декабря.

Ранее сообщалось, что красно-белых не устраивают финансовые требования аргентинца, однако сделка все еще возможна.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 млн евро.

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Футбол
РПЛ
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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