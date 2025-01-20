Агент Солари: «Спартак» не присылал никаких предложений с декабря»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Насколько вероятен трансфер Солари в «Спартак», исходя из того, что, по данным СМИ, «Ривер Плейт» готов снизить цену, а сам футболист хочет перейти в европейский клуб?

— Это неправда. Мы ведем переговоры с одним клубом. И это не «Спартак». Я не знаю, будет ли закрыта сделка с ними и по какой цене. «Спартак» больше не присылал никаких предложений с декабря.

Ранее сообщалось, что красно-белых не устраивают финансовые требования аргентинца, однако сделка все еще возможна.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 млн евро.