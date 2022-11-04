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Сегодня, 08:30

Агент Солдатенкова и Ежова опроверг слухи о возможном переходе игроков в «Локомотив»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александра Солдатенкова и Романа Ежова Павел Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слухи о возможном переходе игроков в «Локомотив» в зимнее трансферное окно.

«Ежов и Солдатенков могут перейти в «Локомотив» этой зимой? Пока это разговоры ни о чем», — сказал Андреев корреспонденту «СЭ».

25-летний Солдатенков и 25-летний Ежов с 2020 года выступают за «Крылья Советов». Александр провел за самарский клуб 73 матча, в которых отличился 4 раза. У Романа 79 игр за «Крылья» и 9 голов.

ФК Локомотив (Москва)
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