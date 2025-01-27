Агент сообщил, что Солари не против перехода в «Спартак»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Не знаю, ведет ли «Спартак» переговоры с кем-то еще. По поводу Солари: посмотрим, что произойдет. Солари не против перехода в «Спартак», — сказал Кипершмид «СЭ».

Ранее сообщалось, что красно-белых не устраивают финансовые требования аргентинца, однако сделка все еще возможна.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 миллионов евро.