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Сегодня, 15:50

Агент сообщил, что у Николсона не было конфликта с Абаскалем

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку», в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость возможном конфликте 25-летнего игрока сборной Ямайки и главного тренер красно-белых Гильермо Абаскаля.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «Это футбол, брат!» сообщил, что Абаскаль требовал убрать Николсона из раздевалки.

«У Шамара не было проблем ни в одном из клубов, за который он выступал. В «Спартаке» было то же самое. Его любили и продолжают любить везде. Особенно болельщики. Потому что он боец и честный человек. И вдобавок ко всему, конечно, первоклассный игрок. И он уважает всех. Так что у него нет обид ни на «Спартак», ни на кого-либо в клубе вообще. Иногда футбол такой. Мы продолжаем следовать нашему жизненному девизу... каждый день — это новый вызов», — сказал Портега «СЭ».

Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года по сентябрь 2023 года. В этом сезоне нападающий провел за «Клермон» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
«Спартак» в после 18 туров занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамар Николсон
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