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Сегодня, 16:05

Агент сообщил, что Чистякова поддерживает вся команда, включая легионеров «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото ФК «Зенит»
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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о поддержке футболиста в команде.

— Видел ли Дмитрий посты Кержакова и Одоевского?

— Конечно, видели. Это сегодня произошло. Вчера ребята лично высказали ему поддержку. Это позиция всей команды, включая легионеров.

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. «Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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