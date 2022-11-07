Агент сообщил, что Чистякова поддерживает вся команда, включая легионеров «Зенита»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о поддержке футболиста в команде.

— Видел ли Дмитрий посты Кержакова и Одоевского?

— Конечно, видели. Это сегодня произошло. Вчера ребята лично высказали ему поддержку. Это позиция всей команды, включая легионеров.

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.