Агент сообщил, что Зайнутдинов не планирует возвращаться в РПЛ

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к игроку.

«Разговоры ходят постоянно. То «Локомотив» интересуется, то «Динамо», то еще кто-то, но ничего конкретного нет. Бактиер уходил в Европу из топ-команды, и сейчас у нас нет планов возвращаться в Россию», — сказал Новиков «СЭ».

26-летний Зайнутдинов стал игроком «Бешикташ» в августе 2023 года. Сумма его трансфера из ЦСКА составила 4,5 миллиона евро. Всего за команду из Стамбула он провел 37 матчей, забив 1 гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.