Агент сообщил, когда Николсон вернется в расположение «Спартака»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал корреспонденту «СЭ», когда игрок вернется в расположение клуба.

«Шамар вернется ориентировочно 25 июля. Он находится на связи с клубом», — сказал Портега «СЭ».

Сезон-2023/24 стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют против «Оренбурга».

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.