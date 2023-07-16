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Сегодня, 17:13

Агент сообщил, когда Николсон вернется в расположение «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал корреспонденту «СЭ», когда игрок вернется в расположение клуба.

«Шамар вернется ориентировочно 25 июля. Он находится на связи с клубом», — сказал Портега «СЭ».

Сезон-2023/24 стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют против «Оренбурга».

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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