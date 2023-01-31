Агент сообщил о переговорах Караваева с «Зенитом» по новому контракту

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Агент Вячеслава Караваева Павел Банатин в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем защитника «Зенита».
«Ведутся ли переговоры с «Зенитом» по продлению контракта с Караваевым? Да, переговоры ведутся», — сказал Банатин «СЭ»
Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. Срок действующего контракта 27-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Караваев провел за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования