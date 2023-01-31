Агент сообщил о переговорах Караваева с «Зенитом» по новому контракту

Агент Вячеслава Караваева Павел Банатин в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем защитника «Зенита».

«Ведутся ли переговоры с «Зенитом» по продлению контракта с Караваевым? Да, переговоры ведутся», — сказал Банатин «СЭ»

Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. Срок действующего контракта 27-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Караваев провел за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.