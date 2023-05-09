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Сегодня, 15:05

Агент сообщил об отсутствии предложений по Малкому, Клаудиньо и Мантуану от иностранных клубов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент бразильских игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо и Мантуана Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос «СЭ» о том, могут ли его клиенты покинуть петербургский клуб по окончании сезона.

«На данный момент у них идут только консультации. Никаких предложений из других чемпионатов у них нет. Выкуп Мантуана? Никакого дедлайна нет», — сказал Гарсия «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Клаудиньо играет за питерский клуб с лета 2021 года. Мантуан принадлежит «Коринтиансу» и выступает в текущем сезоне за «Зенит».

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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