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Сегодня, 17:14

Агент Соу не исключил возвращения игрока в «Ростов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы форварда «Ростова» Али Соу, выступающего на правах аренды за «Анкарагюджю», высказался о будущем своего клиента.

«Закончена ли история Али с «Ростовом»? Сейчас рано об этом говорить, мы не знаем наверняка. Мы отправили в клуб письмо, в котором говорилось о том, что Соу проведет следующий сезон в Турции. Но после этого у него останется еще один гол контракта с «Ростовом», всякое может случиться», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

«Анкарагюджю» арендовал 29-летнего гамбийца летом прошлого года. Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sou-my-ne-znaem-zakonchena-li-istoriya-ali-s-rossiej/
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