Агент Соу считает, что футболист вернется в «Ростов»

Луиджи Соррентино, агент нападающего Али Соу, заявил, что гамбийский футболист вернется в «Ростов» по окончании сезона.

«Переговоры о выкупе Соу по-прежнему не начаты и вряд ли состоятся. Думаю, ему придется вернуться в «Ростов». Не могу сказать, хочет ли игрок вновь выступать за российский клуб, но на данный момент другого выбора нет», — приводит слова Соррентино Sport24.

В июле прошлого года Соу приостановил контракт с российским клубом, сейчас 28-летний форвард на правах аренды выступает за турецкий «Анкарагюджю».

В 27 матчах чемпионата Турции Соу забил 12 мячей.