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Сегодня, 15:25

Агент Соу считает, что футболист вернется в «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Луиджи Соррентино, агент нападающего Али Соу, заявил, что гамбийский футболист вернется в «Ростов» по окончании сезона.

«Переговоры о выкупе Соу по-прежнему не начаты и вряд ли состоятся. Думаю, ему придется вернуться в «Ростов». Не могу сказать, хочет ли игрок вновь выступать за российский клуб, но на данный момент другого выбора нет», — приводит слова Соррентино Sport24.

В июле прошлого года Соу приостановил контракт с российским клубом, сейчас 28-летний форвард на правах аренды выступает за турецкий «Анкарагюджю».

В 27 матчах чемпионата Турции Соу забил 12 мячей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-06-agent-peregovory-o-vykupe-ali-sou-vryadli-sostoyatsya-dumayu-yemu-pridetsya-vernutsya-v-rostov
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