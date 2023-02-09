Агент Соуто заявил, что футболист готов перейти в российский клуб летом

Футбольный агент Лусиано Рего заявил, что в зимнее трансферное окно так и не получил предложений из России по защитнику «Гояса» Яну Соуто.

«Официальных предложений из России зимой так и не поступило. Однако если предложение поступит в летнее трансферное окно, трансфер возможен, Ян будет готов к переходу», — приводит слова Рего «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Гояс» предлагал ЦСКА купить 21-летнего защитника. Контракт Соуто с бразильским клубом действует до 2024 года.

В сезоне-2022 футболист провел за «Гояс» 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.