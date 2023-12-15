Агент Сперцяна на встрече с руководством «Интера» обсудит возможный трансфер футболиста

Агент полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна Рафаэла Пимента в скором времени встретится с руководством «Интера», где может предложить игрока клубу.

По данным Metaratings.ru, агент на встрече, скорее всего, предложит Сперцяна и другим итальянским клубам на встрече.

Среди клиентов Пименты в «Интере» выступает армянский футболист Генрих Мхитарян.

23-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». У игрока 30 голов и 22 результативных передачи в 90 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.