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Сегодня, 16:38

Агент Сперцяна на встрече с руководством «Интера» обсудит возможный трансфер футболиста

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна Рафаэла Пимента в скором времени встретится с руководством «Интера», где может предложить игрока клубу.

По данным Metaratings.ru, агент на встрече, скорее всего, предложит Сперцяна и другим итальянским клубам на встрече.

Среди клиентов Пименты в «Интере» выступает армянский футболист Генрих Мхитарян.

23-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». У игрока 30 голов и 22 результативных передачи в 90 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Эдуард Сперцян
ФК Интер (Интернационале)
ФК Краснодар
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