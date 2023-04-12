Агент Сперцяна удивлен новостями об уходе игрока в европейский клуб летом

Футбольный агент Дэвид Манассе, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрок летом покинет кубанский клуб и продолжит карьеру в другом чемпионате.

Ранее об этом сообщил «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Пишут, что Сперцян летом перейдет в европейский клуб? Для меня это новости. У Эдуарда контракт с «Краснодаром», — сказала Манассе «СЭ».

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел 21 матч в чемпионате России, забил девять голов и отметился девятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.