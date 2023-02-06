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Сегодня, 13:45

Агент Еремич: «Трансфер Баринова в «Бешикташ» на 99,9% не состоится»

Алина Савинова
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Агент Срджан Еремич сообщил, что главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш хотел видеть в своей команде полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Бешикташ» купил одного опорного полузащитника — Амира Хаджиахметовича из «Коньяспора», но при этом главный тренер хотел видеть в команде и Баринова. Однако по состоянию на данный момент на 99,9% трансфер Баринова в «Бешикташ» не состоится", — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее стало известно о том, что турецкий клуб предложил за Баринова 5 миллионов евро, но «Локомотив» отказался отпускать полузащитника за эту сумму.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. Контракт Баринова с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-eremich-gyunesh-hotel-videt-barinova-v-beshiktashe-no-na-99-9-transfer-ne-sostoitsya/
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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