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Сегодня, 13:50

Агент Станковича опубликовал фото из Турина. «Спартак» интересуется полузащитником «Торино» Иличем

Душан Влахович и Дарко Ристич.
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Агент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича Дарко Ристич опубликовал фото с нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем. Ристич и сербский форвард встретились в Турине.

Ранее сообщалось, что «Спартак» зимой хочет подписать полузащитника «Торино» Ивана Илича. По информации «СЭ», туринский клуб может запросить до 25 миллионов евро за потенциальный трансфер. Как сообщают «СЭ» источники из Италии, минимальная сумма, за которую готов продать серба «Торино», составляет 20 миллионов.

14 января спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что Илич выбыл из-за травмы на срок около двух недель.

Полузащитник выступает за «Торино» с 2023 года. В нынешнем сезоне серб провел 12 матчей в серии А, отметившись 1 голом. В 2024-м он принимал участие в чемпионате Европы.

Летом 23-летний Илич отказался от перехода в «Зенит».

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Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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