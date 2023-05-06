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Сегодня, 22:19

Агент Стефановича: «Толку от четырех голов Ильи, если «Торпедо» остается на последнем месте»

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Футбольный агент Андрей Талаев высказался о перспективах своего клиента, нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича.

«Толку от его четырех голов, команда как была на последнем месте, так и находится. Вероятность перехода в клуб посильнее? Пока не готов ответить на этот вопрос. Его будущее — это оставшиеся четыре матча в РПЛ, потом можем говорить о каком-то будущем», — цитирует Metaratings.ru Талаева.

26-летний Стефанович выступает за «Торпедо» с февраля 2023 года. На счету нападающего 4 гола в 10 матчах. Контракт футболиста с «автозаводцами» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Источник: metaratings.ru
ФК Торпедо (Москва)
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