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Сегодня, 13:29

Агент Стипиди раскритиковал легионеров «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Павел Стипиди раскритиковал легионеров московского «Спартака».

«Я проработал почти 20 лет в командах и особо никогда не хотел привлекать большое количество иностранцев. В Саратове практически не было иностранцев, в «Анжи» были футболисты при мне — два легионера, но достаточно хорошего уровня. Поэтому выделить кого-то из иностранцев у «Спартака» я не могу. Промес — футболист, который играет, когда у него есть свобода. А это в основном команды, которые по уровню слабее «Спартака». Что касается Николсона, это вообще не знаю... Этот футболист вообще понимает, в какую игру он играет, или в какую-то другую игру играет? Бонгонда как раз из той темы. Они только подписали контракт, сыграли две-три игры и потом сдуваются и спокойно играют, потому что имеют контракт. Поэтому выделить кого-то из легионеров в «Спартаке» я не могу», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

В сезоне-2022/23 за «Спартак» выступают девять легионеров: защитники Срджан Бабич (Сербия), Алексис Дуарте (Парагвай), Олег Рябчук (Молдавия), Томас Тавареш (Португалия), полузащитники Кристофер Мартинс (Люксембург), Виктор Мойзес (Нигерия), нападающие Квинси Промес (Голландия), Хесус Медина (Парагвай), Тео Бонгонда (ДР Конго).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11230067-agent-stipidi-raskritikoval-legionerov-spartaka.html
Квинси Промес
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Олег Рябчук
Срджан Бабич
Тео Бонгонда
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